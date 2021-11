Porto Real e Fundação Oswaldo Aranha-UniFOA firmam convênio

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 15:52 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real acaba de firmar convênio com o Centro Universitário de Volta Redonda-UniFOA. Sobre os objetivos comuns entre as duas partes, destaca-se o desenvolvimento de projetos e ações que beneficiarão os estudantes e o crescimento do município.

A parceria proporciona relacionamentos mutuamente benéficos, nos quais tanto a instituição de ensino superior quanto o município, podem expressar os seus desejos e necessidades. Os resultados do envolvimento incluem inovação, aprendizado, evolução, gerando diversos benefícios educacionais. Essas parcerias oferecem aos universitários a oportunidade de adquirir habilidades de pesquisa, de ensino, de comunicação e de gestão, contribuindo para a definição de objetivos de carreira e introduzindo novas opções de atuação profissional.

O presidente da UniFOA, Eduardo Prado, ressalta que os jovens devem estar dentro das universidades. “Nossa região é muito rica e criar projetos, nos traz ânimo e alegria. Assim o município nos apresenta o desafio e a universidade desenvolve o estímulo com ações e assessorias no convênio”.

A reitora Úrsula Amorim, fala sobre a grande expectativa em relação ao início dessa parceria entre a UniFOA e o município de Porto Real. ”Esse convênio é uma grande oportunidade, porque formamos os estudantes para atuarem dentro das demandas do serviço privado e público. Trabalhar além do estágio, uma carreira, é só o início de grandes projetos”.

O prefeito Alexandre Serfiotis agradeceu a presença do Presidente da UniFOA, Eduardo Prado, Dr. Rafael, reitora Lúcia e dos demais presentes. “Para o município é uma honra muito grande poder assinar o convênio junto com a UniFOA, uma universidade renomada, de muito respeito não só aqui na nossa região, mas em todo nosso país. Com isso, o município tem muito a ganhar e os alunos também, pois além dos estágios, teremos outros projetos, outras parcerias, não só na área da saúde, mas na área de regularização fundiária e na área de direito. Porto Real só tem a ganhar com essa parceria fazendo com que nossa cidade cresça ainda mais”.