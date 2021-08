Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 15:43 horas

Porto Real e Quatis – O Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) vai investir cerca de R$ 400 mil para projetos de esgotamento sanitário nos municípios de Porto Real e Quatis. Com previsão dos projetos terem início em setembro deste ano e que sejam concluídos e entregue em janeiro de 2023, o Comitê vai investir cerca de R$ 240 mil em Porto Real e R$ 163 mil em Quatis.

Em 2019, o CBH-MPS divulgou o Ato Convocatório de Manifestação de Interesse nº 004/2019 para que Porto Real e Quatis se candidatassem para receber projetos de sistema de esgotamento sanitário, afim de contribuir para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário urbanos. Após avaliação de conformidade com as exigências do Edital e processo de hierarquização, Quatis e Porto Real foram dois dos contemplados.

No final de 2020, foi realizada uma transmissão ao vivo, promovida pelo Comitê, dando transparência ao procedimento de assinatura dos acordos de cooperação técnica entre o CBH-MPS e os municípios. Em seguida foi aberto o Ato Convocatório para a contratação da empresa, por meio de licitação, que ficará responsável pela elaboração do projeto em cada município.

Em julho, o Ato Convocatório nº 07/02021 definiu que a empresa Consducto Engenharia LTDA ficará responsável pelo projeto de Porto Real. Já o Ato Convocatório nº 08/2021 definiu que a empresa Sarsan Engenharia e Saneamento LTDA – ME irá elaborar o projeto de Quatis.