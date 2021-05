Porto Real e Resende abrem novas vagas de emprego

Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 14:31 horas

Porto Real e Resende – As unidades do Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Porto Real e Resende estão oferecendo novas vagas de emprego para esta sexta-feira (21).

Em Porto Real, as vagas são para: Cozinheira, Mecânico de Manutenção Industrial, Eletricista de Manutenção Industrial e Representante Comercial de Telhas Metálicas.

Os currículos devem ser entregues na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, localizada na Rua Estevam Domingos Pederassi, n° 164, no Centro. Ou podem ser enviados por e-mail para [email protected], com a vaga de interesse especificada no assunto. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone: (24) 3353-4042.

Já em Resende, as vagas são para: Auxiliar Administrativo, Camareira, Consultor de Vendas, Eletricista Industrial, Farmacêutico, Fresador, Lanterneiro/Funileiro, Meio Oficial, Montador de Esquadrias/Vidraceiro, Montador de Móveis, Operador de Máquina de Corte, Primeiro Emprego, Recepcionista de Hotel, e Vendedores interno e externo.

Os candidatos devem levar currículo na sede do Sine de Resende, que fica na Rua Gulhot Rodrigues, nº 257, Campos Elíseos. O Sine funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. É preciso apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência.

Para mais informações, os interessados podem enviar um e-mail para [email protected] ou ligar para o telefone (24) 3360-6238.