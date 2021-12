Porto Real entra em nova etapa para a construção das 63 casas populares

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 19:15 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, acompanha mais uma etapa da obra de construção das 63 casas populares do bairro Freitas Soares, que está sendo realizada pelo governo do Estado. Iniciada no domingo, 28, as equipes estão fazendo o aterramento das manilhas da rede de escoamento de águas pluviais.

Já o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, explica que o sistema de drenagem com manilhas de concreto é indicado para áreas com grandes volumes de água. “Até o momento, cerca de 100 metros já receberam manilhas de concreto de 40 polegadas de diâmetro. Também já foram criados três poços de visitas, os famosos bueiros”, disse o secretário.

A Secretaria ainda explica que até o final de dezembro, além deste sistema, a previsão é que as redes de coleta de esgoto sanitário e a de distribuição de água potável também sejam concluídas. “Através da parceria com o governador do Rio, Cláudio Castro, as obras acontecem dentro do planejado, para que em breve, essas 63 famílias possam ser contempladas com as moradias”, explica o prefeito Alexandre Serfiotis.

Foto: Divulgação PMPR