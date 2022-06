Porto Real entrega cestas básicas no sábado para famílias cadastradas no Cras

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 17:01 horas

Porto Real- Começaram a ser entregues nesta sexta, 24 de junho, as cestas básicas destinadas às famílias cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Porto Real. Segundo a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Valéria Sá, na data de hoje, as famílias podem se dirigir ao CRAS referência até às 17h para a retirada. “As famílias que foram avaliadas pelas assistentes sociais poderão procurar o CRAS de seu território para receber a cesta básica”, disse a secretária de Assistência Social, Valéria Sá.

Além disso, visando garantir que todas as famílias possam ter acesso à Cesta Básica, o prefeito Alexandre Serfiotis, determinou uma força-tarefa para o sábado, 25, quando os CRAS também estarão em funcionamento e realizando a entrega das Cestas até as 12h. “A cesta é um direito dessas famílias, e através do Poder Público, vamos trabalhar com todas as forças para assegurar esse direito”, disse o Prefeito Serfiotis.