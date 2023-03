Porto Real: Escola Sebastião Barbosa recebe intercâmbio de práticas pedagógicas - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 16:20 horas

Porto Real – A Escola Municipal Sebastião Barbosa de Almeida, no bairro Bulhões, iniciou um intercâmbio de práticas pedagógicas. Nesta terça-feira (14), foi recebida a Equipe de Alfabetização da Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves, de Resende, que puderam acompanhar a sequência didática utilizada na escola de Porto Real.

Foram realizadas visitas das salas de aula, processos de formação com o tema “Sequência Didática em Pauta”, desenvolvido pela professora Mercedes França, e um relato de experiências com Daiane Dugoni, professora do 3º ano, que está desenvolvendo a Sequência Didática, “Contando e Encantando Com Branca de Neve”.

A professora Mercedes França destacou que esse movimento valoriza as práticas desenvolvidas pelos profissionais da Unidade e de toda Rede de Ensino de Porto Real. Já Monique Meirelles, Orientadora Pedagógica da Escola Maria Dulce, agradeceu a oportunidade e ressaltou que a formação apresenta novas ferramentas que beneficiam a comunidade escolar como um todo.

A Equipe de Alfabetização da Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves foi recepcionada pela diretora Luciane Pereira Maximiniano, juntamente com a Orientadora Pedagógica Ione de Jesus e as Coordenadoras dos Anos Iniciais Débora Cristina e Gislaine Lopes.