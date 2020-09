Porto Real está sem registrar novas mortes por Covid-19 há oito dias

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 19:11 horas

Prefeito afirmou em live que município não confirma novos casos há quatro dias

Porto Real – O prefeito Ailton Marques iniciou uma live no começo da noite desta terça-feira (08), destacando que Porto Real não confirma novos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, há quatro dias. Ainda são 371 casos confirmados desde o último dia 04 deste mês. Porto Real também não registra novas mortes por coronavírus há oito dias, desde o dia 31 de agosto, sendo que a vítima fatal era uma moradora, de 68 anos, que faleceu no Hospital Municipal São Francisco de Assis. Com isso, o município segue com 15 mortes.

O prefeito comentou que a curva de contaminação está diminuindo no município, mas que o cuidado ainda deve ser redobrado para evitar novas contaminações por Covid-19.

– Cada caso positiva deixa a gente muito preocupado, mas tem quatro dias que não acontece nenhum caso positivo. Então se Deus quiser, nós estamos conseguindo nosso objetivo de abaixar a curva de contaminação. Vamos descer e vamos abaixar a curva. A população está fazendo o papel dela, se resguardando, se protegendo e se defendendo – disse Ailton Marques, agradecendo a população e os servidores municipais, principalmente da área de saúde, por contribuírem na diminuição dos casos.

Já o secretário de Saúde, Luis Fernando Curty Jardim, explicou que os números do boletim epidemiológico são motivos para comemorar, mas que as internações por moradores não contaminados por coronavírus continuam altas.

– Temos que comemorarmos sim, mas não podemos nos descuidarmos. Isso é muito importante para gente, ficamos com uma tranquilidade maior, mas sempre pensando no próximo, porque as internações continuam muito altas dos casos não Covid. Temos 19 pessoas internadas em nosso município, o que significa que a clínica médica está funcionando. As medidas preventivas devem continuar funcionando, as pessoas estão entendendo isso e o reflexo disso é o número de casos confirmados que vão diminuindo – explicou o secretário.

Casos e Centro de Triagem

Dos 371 casos confirmados por Covid-19, sendo que 312 estão recuperados, um paciente internado, 43 em isolamento domiciliar. Segundo o prefeito, 84% dos casos confirmados já estão recuperados, 55 moradores estão com suspeita por coronavírus, sendo que dois estão internados e 53 em isolamento domiciliar.

Já o Centro de Triagem Covid-19, situado na antiga Central de Vacinas do Hospital Municipal São Francisco de Assis, já registrou 501 atendimentos desde o seu primeiro dia de funcionamento. Deste total já foram realizados 320 testes rápidos, sendo que 57 testaram positivo e 263 negativo por coronavírus. Já foram internados 20 moradores após atendimentos no centro, além de que 37 raio x e 24 tomografias foram registrados pela unidade.

Áreas de lazer

O prefeito Ailton Marques convidou a população para participarem de uma enquete durante a live que ocorreu nas redes sociais, na terça-feira (08). A enquete foi referente a liberação (ou não) das áreas de lazer para realização de atividades físicas. Maioria das opiniões debatidas na live foram contra a reabertura de áreas de lazer em Porto Real.

– A maioria da população está querendo que continuem fechadas. O Gabinete de Crise vai discutir a reabertura das praças no decorrer da semana, mas vai levar em conta a opinião do povo – concluiu Ailton Marques.