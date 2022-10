Porto Real: estudantes do EJA participam de ações do Programa Saúde na Escola

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 21:33 horas

Porto Real – Estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Maria Hortência Nogueira participaram na última segunda-feira (3) de ações do Programa Saúde na Escola (PSE). As atividades tiveram início no último dia 30 e são promovidas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A enfermeira e coordenadora do programa, Ingrid Resende Moreira, explicou que os alunos participaram da escovação dental e aplicação de flúor. Já a subsecretária de Saúde, Ana Clara de Carvalho, reforçou que além das ações de saúde bucal, outros serviços junto às Unidades de Saúde da Família (USF) também são realizados nas escolas.

O prefeito Serfiotis reforçou que através do PSE é possível utilizar o ambiente escolar para ampliar o atendimento aos estudantes.

– A entrega de kit de higiene bucal e a antropometria, que é a medida de peso e altura, são outros atendimentos que também são realizados pelo PSE. Nosso objetivo é que assim possamos dar mais respaldo à comunidade escolar, mostrando que a nossa atenção aos alunos contempla as mais diversas áreas da saúde – explicou o Serfiotis.