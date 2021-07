Porto Real faz processo seletivo no Horto

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 19:17 horas

Porto Real – Através Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, um novo processo seletivo foi realizado nesta quarta, 21, no Horto Municipal de Porto Real. Ao todo a Secretaria convocou 50 candidatos, que fizeram um teste avaliativo de conhecimentos gerais, para as vagas de Operador de Produção em uma empresa do município que atua no setor automotivo.

De acordo com a Analista de RH da empresa que auxiliou na aplicação da prova, os candidatos aprovados no teste serão chamados para a 2ª Etapa, que será realizada dentro da instituição. Os aprovados ainda receberão diversos benefícios como: planos de saúde e odontológico; cartão alimentação e farmácia; transporte fretado e alimentação na empresa; auxílio material escolar e PPR (Programa de Participação nos Resultados).

Durante a aplicação da prova, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Viviane Gonçalves, esclareceu que os candidatos foram divididos em duas turmas, visando manter o distanciamento social, além de outras medidas de prevenção contra Covid-19. Viviane ainda destacou que é de suma importância que os candidatos avisem com antecedência caso haja um imprevisto, dessa forma a Secretaria entra em contato com um novo candidato e auxilia para que outra pessoa possa concorrer à vaga.

A Direção de Trabalho e Renda ainda reiterou que todos os candidatos foram chamados através do banco de currículos do Sistema Nacional de Emprego (SINE). “Os currículos podem ser enviados através do e-mail: [email protected], onde no campo “Assunto” é necessário especificar a vaga de interesse” explicou a diretora, Tais Rodrigues, reforçando que os currículos também podem ser entregue pessoalmente das 8h às 16h, na sede da Secretaria, localizada à Rua Estevam Domingos Pederassi, n° 164/Centro. Mais informações através do telefone (24) 3353-4042.