Matéria publicada em 27 de março de 2021, 15:17 horas

Porto Real – A campanha de vacinação em modelo “drive-thru” foi realizada neste sábado (27), em Porto Real. Ao todo foram imunizadas 151 idosos com idade a partir dos 80 anos. O evento teve o intuito de aplicar a 2ª dose dos imunizantes contra à Covid-19, onde foram usadas as vacinas da fabricante CoronaVac.

No mesmo dia, Porto Real recebeu novas doses de imunizantes, sendo 310 doses da CoronaVac e 60 da fabricante AstraZeneca. A Secretaria explicou que a utilização das novas doses será definida a partir do Plano Nacional de Imunização (PNI). Com isso, nos próximos dias será estabelecido o novo grupo a ser imunizado.

– Os pacientes que receberam doses da AstraZeneca tem um período maior para receber a dose reforço – explicou o prefeito Alexandre Serfiotis, reforçando que os pacientes que não compareceram na data serão atendidos durante a próxima semana.