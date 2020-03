Porto Real imuniza 800 idosos contra a gripe

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 18:41 horas

Porto Real- A campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) começou nesta segunda-feira (23), em Porto Real. Segundo a Secretaria de Saúde, foram aplicadas 800 doses, no primeiro grupo prioritário, que compreende idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. Segundo a prefeitura, a vacina se esgotou no primeiro dia, mas na quinta-feira (26), a vacinação deve ser retomada.

– O Governo do Estado está liberando as doses semanalmente e a primeira etapa já foi esgotada, porém na quinta, dia 26, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar mais doses a esse primeiro grupo – disse o secretário Luiz Fernando Curty Jardim.

A meta, segundo a prefeitura, é imunizar cerca de 1.542 idosos. A primeira fase da campanha de vacinação vai até o dia 22 de maio. A vacina está sendo disponibilizada nas seguintes unidades de saúde: Central de Vacinas, Policlínico de Fátima, Unidades de Saúde da Família dos bairros.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, comentou que este ano, devido à pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde antecipou a campanha, reforçando a recomendação para que todos que fazem parte dos grupos prioritários sejam vacinados. O secretário ainda explicou que os idosos devem esperar pela vacina em casa.

– É extremamente importante que os idosos aguardem pela imunização em casa. Não há necessidade dos idosos corram à unidade de saúde neste momento. Idosos não cadastrados também poderão ser vacinados nas residências, seja solicitando diretamente às equipes de rua, estendendo um pano branco na fachada do domicílio ou ligando para a Secretaria de Saúde, pelo telefone: (24) 3353-4899. Qualquer esclarecimento pode ser feito através do telefone da Secretaria de Saúde – enfatizou.

Etapas da campanha

Nas próximas etapas da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (Influenza), serão imunizados os demais grupos prioritários: de 16 de abril a 08 de maio, professores das redes pública e privada, forças de segurança, portadores de doenças crônicas não transmissíveis; e de 09 de maio a 22 de maio, crianças de seis meses a seis anos de idade, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), adolescentes, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e povos indígenas adultos.

Vacina contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que embora não proteja contra o novo coronavírus, a vacinação contra gripe faz parte da estratégia de contenção da pandemia. O objetivo é diminuir a procura dos grupos prioritários pelo atendimento hospitalar e facilitar o diagnóstico da doença.

Prefeitura instala tendas para atendimento de

pacientes com sintomas de gripe em hospital

A prefeitura ampliou as medidas de enfrentamento ao Covid-19 (novo coronavírus). A Secretaria Municipal de Saúde instalou na área externa do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, no fim de semana, tendas para recepção de pacientes com sintomas gripais. Os pacientes que apresentarem essas características passam por uma triagem, onde são verificadas temperatura, glicemia, pressão arterial e saturação de oxigênio.

– Trata-se de mais uma estratégia a fim de agilizar o atendimento, através da identificação do paciente sintomático. Desse modo conseguiremos aprimorar a classificação de risco. Os pacientes com sintomas gripais aguardam pelo atendimento do lado de fora do Hospital, evitando aglomerações em lugares fechados. Ainda estamos em fase de elaboração do funcionamento das tendas no Hospital Municipal, mas a princípio os atendimentos acontecerão diariamente das 7h às 19h – esclareceu o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

Limpeza nas áreas públicas

Além disso, a prefeitura intensificou a limpeza na porta do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, nos postos de saúde e das minas de água, os pontos de ônibus também estão recebendo higienização, as medidas são preventivas contra o contágio do novo coronavírus.