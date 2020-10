Porto Real imuniza mais de 2.800 animais em Campanha de Vacinação Antirrábica

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 08:18 horas

Porto Real – A Campanha de Vacinação Antirrábica em Porto Real já imunizou mais de 2.800 animais, entre cães e gatos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A Campanha, que começou no dia 02 deste mês, última sexta-feira, já vacinou um total de 2.569 cães e 315 gatos. No sábado, o Dia D da Campanha, registrou 2.325 imunizações, que foram realizadas nos bairros Centro, Fátima, Freitas Soares, Jardim das Acácias, Jardim Real, Novo Horizonte, São José, Ettore e Village.

A Secretaria de Saúde destacou que a campanha está sendo obedecendo todas as medidas de prevenção contra a Covid-19, como a utilização de máscaras, evitar aglomerações, respeitar o distanciamento social e respeitar a norma que somente adultos podem conduzir os animais, devidamente com uso de coleiras e guias.

Próximos Dias D

A mobilização terá como Dias D as seguintes datas em Bulhões e no Parque Mariana.

Em Bulhões, ocorrerá no dia 24 deste mês, nas quadras da Vila Marian, de 8h às 12h, e do bairro Santo Antônio, das 13h às 17j.

Já no Parque Mariana, será no dia 31 de outubro, na Rua João de Barcellos, no campo de futebol, de 8h às 16h30.

Agendamentos

É possível vacinar os animais mesmo fora do Dia D. Basta agendar através do telefone da Secretaria de Saúde 3353-4899.

A vacinação agendada acontece à sede da Vigilância Sanitária, às sextas-feiras. A unidade está localizada à Rua André Luiz, sem número, no Jardim Real.