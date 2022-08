Porto Real inicia a primeira rodada do Campeonato Amador de Futebol

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 17:24 horas

Porto Real – Teve início no último domingo, dia 28, o Campeonato Amador de Futebol, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), com apoio da prefeitura de Porto Real. Após dois anos sem acontecer devido a pandemia de Covid-19, em 2022 a competição retornou com oito equipes: Catado FC, Paraíso FC, PSG, Lagoa FC, Os crias FS, Real FC, São José FC e Vila Unida FC.

Segundo a SMEL, foi definido em reunião com os representantes dos times que o campeonato será de pontos corridos, ou seja, todos os times se enfrentarão e as quatro equipes que ficarem em melhor colocação na tabela, passarão para as semifinais, onde o 1° colocado enfrenta o 4° e o 2° colocado enfrenta o 3°. Os dois confrontos serão em jogo único e os ganhadores farão a grande final.

O secretário de Esportes, Valter Antônio de Oliveira, o Valtinho, esteve presente em todos os jogos desta primeira rodada prestigiando e fornecendo uma bola nova para cada equipe. “É muito bom ver o campeonato que já é tão tradicional em nosso município retornando. A entrega das bolas é uma forma de incentivarmos os munícipes a praticar esse esporte tão amado”, finalizou Valtinho.

A SMEL ainda reforça que é extremamente necessário que os jogadores tenham o documento de identificação em mãos na hora de assinar a súmula, pois de acordo com o regulamento que as equipes receberam na reunião, o documento digital não será aceito e o jogador não poderá participar da partida.

O prefeito Serfiotis parabenizou a secretaria pela organização do campeonato. “Sabemos que as equipes e os torcedores estavam ansiosos pelo retorno do campeonato, e, por isso, esse ano não poderia deixar de acontecer. Fico muito feliz em ver os campos da nossa cidade cheios para acompanhar os craques de Porto Real e, além disso, contamos com a ajuda de todos para que a competição ocorra de forma limpa e sem nenhum problema”, expressou o prefeito.