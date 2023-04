Porto Real inicia obra do pórtico no Acesso Leste

Matéria publicada em 27 de abril de 2023, 16:03 horas

Porto Real – A instalação do pórtico na entrada da cidade de Porto Real foi iniciada nesta terça-feira (25). O monumento ficará localizado no Novo Acesso Leste.

O Prefeito Alexandre Serfiotis afirmou que Porto Real terá uma entrada urbanística arrojada com a valorização da cultura municipal com o novo Acesso Leste. “Nossa cidade ganhará mais uma referência e com isso irá aguçar a curiosidade daqueles que estejam só de passagem, fazendo com que entrem e conheçam nossa cultura, fomentando a economia e o turismo local”, ressaltou Serfiotis.

“Por ser uma cidade jovem, Porto Real deve mostrar sua história e este monumento tem a finalidade de preservar sua consagrada memória. Tendo um apelo turístico, mas em especial uma grande importância do ponto de vista pedagógico e cultural”, destacou o Secretário de Obras Silvinho.