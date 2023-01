Porto Real inicia obra para evitar deslizamentos no Jardim das Acácias - Diário do Vale

Porto Real – A construção de um muro de arrimo na Rua Projetada, próximo às Ruas 13 e 22, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real, foi iniciada nesta semana. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), na primeira etapa do projeto os profissionais fizeram uma base com 50 centímetros de brita corrida e 5 centímetros de concreto, e na parte atual, serão empilhados 1 metro de solo de cimento ensacado.

“Essa é uma obra preventiva e que vai trazer mais segurança para os moradores. Nós identificamos que essa era uma área de risco, que pode ser afetada, principalmente nos períodos chuvosos onde pode haver deslizamentos”, explica o secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva.

A SMOSP explica que a extensão da obra será realizada a cada 10 metros, para garantir a durabilidade dos serviços. O prefeito Alexandre Serfiotis ainda destaca que “a finalização do projeto ainda contará com uma canaleta para escoamento das águas pluviais e o calçamento paralelo à via. Trazer a segurança aos nossos moradores é um compromisso de Governo, por isso, vamos seguir fazendo obras eficientes, que de fato valorizem a nossa cidade e os bens públicos”, finaliza Serfiotis.