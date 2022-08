Porto Real inicia processo de reativação dos laboratórios de informática nas escolas municipais

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 18:26 horas

Porto Real- Visando oferecer mais uma ferramenta de apoio ao processo educacional a Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, SMECT, iniciou um processo de reativação dos laboratórios de informática que estavam inativos há mais de 4 anos.

Segundo a Subsecretária de Educação Giovana Oliveira, a informática educacional pode ser considerada uma área de estudo que contribui para o desenvolvimento da educação escolarizada como um todo, que deve estar de acordo com os objetivos definidos pela Base Nacional Comum Curricular, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Projeto Politico Pedagógico de cada unidade de ensino. “Os laboratórios propiciarão a alunos e professores mais um ambiente onde a aprendizagem pode ser estimulada através da união dos recursos da informática com os objetivos particulares de cada disciplina ou visando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e cooperativos” – afirmou e destacou que a questão-chave da implantação de novas tecnologias de suporte à educação é fazer com que o aluno tenha interesse e motivação para buscar a informação desejada, pois transforma, de certa forma, o que poderia ser monótono em estudos mais prazerosos aos olhos dos estudantes.

A Secretária de Educação Madalena Ferreira, informou que das 12 escolas municipais 5 já receberam a instalação dos laboratórios. “Todas as escolas terão laboratórios com equipamentos modernos, o processo de instalação segue sendo realizado de forma gradativa, iniciando pelas escolas dos Anos Finais, logo em seguida dos Anos Iniciais e Educação Infantil” – afirmou a Secretária.

O Prefeito Alexandre Serfiotis disse que é um passo muito importante para a educação a reativação dos laboratórios com equipamentos de alta tecnologia. “Todos sabemos que é preciso utilizar todos os meios necessários para a promoção de uma educação de qualidade, nossos estudantes merecem uma educação que visa o crescimento como cidadão em sua plenitude” – concluiu o prefeito.