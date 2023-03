Porto Real inicia reparo no muro de contenção da linha férrea no bairro Fátima - Diário do Vale

Porto Real inicia reparo no muro de contenção da linha férrea no bairro Fátima

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 17:22 horas

Porto Real – Os reparos no muro de contenção da saia do aterro da linha férrea, paralelo à Rua São Francisco, no bairro Fátima, estão sendo iniciados em Porto Real. O muro foi danificado devido às fortes chuvas dos últimos dias. Por conta do local ser próximo à linha férrea, a empresa responsável pela área, a MRS Logística, já iniciou as avaliações para a resolução do problema.

Segundo os profissionais, a primeira etapa consiste na limpeza da área (capina e roçada) para que seja possível fazer a análise do local por um engenheiro de infraestrutura. O deslizamento afetou um poste da rede elétrica que precisou ser isolado.

“A secretaria de Obras e a Empresa MRS farão a fiscalização e o monitoramento no local, até que os serviços sejam concluídos”, destacou o secretário de Obras, Antônio Sebastião.

“Essa será uma ação em conjunto para que a linha férrea não seja afetada e que a via seja liberada o mais breve possível. Quero destacar o comprometimento com a empresa no pronto atendimento, sendo parceira na solução do problema”, analisa o Prefeito Alexandre Serfiotis.