Porto Real inicia reuniões do Programa Saúde na Escola - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 16:33 horas

Porto Real – As reuniões de Planejamento Local das ações do Programa Saúde na Escola (PSE) foram iniciadas, nesta quarta-feira (15), como uma estratégia de integração permanente das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Educação, Cultura e Turismo (SMECT). Os primeiros encontros aconteceram com o trio gestor da Creche Enrico Secchi, no bairro Jardim das Acácias,e escola Eliana Provazi, no Novo Horizonte.

O PSE visa o desenvolvimento da formação integral dos estudantes da Rede Pública de Educação Básica, por meio de ações de Prevenção, Promoção e Atenção à Saúde. As atividades do PSE foram apresentadas recentemente no I Encontro de Orientadores Educacionais e Pedagógicos, que planejou as ações do 1° ano do ciclo 2023-2024.

“Na ocasião foi reforçada a importância da realização do maior quantitativo possível de ações com a devida qualidade das atividades propostas para a população acompanhada, além das ações desenvolvidas pelo PSE e as mudanças para o biênio”, explica a enfermeira e coordenadora do Programa Saúde na Escola, Ingrid Resende.

“Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, queremos realizar também um maior incentivo às ações de Alimentação Saudável, Prevenção da Obesidade e Promoção da Atividade Física no município, tendo em vista a importância da adoção de hábitos saudáveis em todas as esferas de suas vidas”, concluiu Ingrid.