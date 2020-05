Porto Real inicia testes rápidos de Covid-19 em laboratório municipal

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 10:46 horas

Porto Real – Porto Real inicia os primeiros testes rápidos para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, recebidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eles serão realizados no Laboratório do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. Os testes detectam anticorpos IgM e IgG para a doença, revelam os resultados em menos de uma hora.

– É importante destacar que os testes são de uso exclusivo para pessoas que apresentarem quadro respiratório agudo, com características como sensação febril ou febre, ainda que acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. Nesta primeira remessa, recebemos poucas unidades do teste e conforme determinação do Ministério da Saúde, os grupos que fazem parte do público-alvo possuem exclusividade na realização dos exames. Estamos em processo de aquisição de novos testes por conta própria e aguardando uma nova remessa da Secretaria de Estado de Saúde – explicou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Cury Jardim.

O secretário orientou que os testes devem ser feitos a partir do oitavo dia desde o surgimento dos sintomas nos pacientes.

– Isso porque os anticorpos podem ser detectados com melhor sensibilidade a partir do 8º dia de início dos sintomas, dependendo do método, pode ser realizado entre o sétimo e o décimo dia. Existem limitações e variações de sensibilidade do teste conforme o tempo de doença – destacou Luiz Jardim.

O coordenador bioquímico do Laboratório Municipal, William Gonçalves Teixeira, detalhou sobre os procedimentos.

– Os testes detectam anticorpos IgM e IgG para o novo coronavírus (SARS-CoV-2). Todos os profissionais utilizam os equipamentos de proteção individual necessários e as coletas são realizadas em uma sala separada, onde são atendidos os casos suspeitos, de acordo com as condições da nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde – concluiu o coordenador.

Público-alvo

– Profissionais de saúde em atividade na Atenção Primária à Saúde, hospitais, pronto-socorros e unidades de pronto atendimento;

– Profissionais de segurança pública em atividade (policiais civis, militares, bombeiro e membros ativos das forças armadas;

– Pessoas com diagnóstico de síndrome gripal que residam no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade;

– Pessoas com 60 anos;

– Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência para idosos;

– Pessoas com 60 anos ou mais com comorbidades (hipertensão, diabetes, etc.) de risco para complicação de Covid-19;

– E demais pessoas sintomáticas com idade igual ou superior a 60 anos.