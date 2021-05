Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 16:48 horas

Porto Real – Na próxima segunda-feira (10), a prefeitura de Porto Real vai iniciar a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 para pessoas, que estejam na faixa etária de 18 a 59 anos, com as seguintes comorbidades: Síndrome de Down, Autismo, Imunossuprimidos, Doença Renal Crônica, Anemia Falciforme e Deficiência Permanente (BPC).

Quem for desse grupo devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família, USF, onde estão cadastradas e fazem acompanhamento, entre 8h30 e 11h na parte da manhã ou 13h e 15h30 na parte da tarde para receber a vacina.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas que ainda não estão cadastradas e pertencem ao grupo a receber a vacina, dirijam-se à USF mais próxima de suas residências para fazer o cadastro levando comprovante de residência e laudo médico. Todos precisam apresentar na hora da vacinação RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

As USFs para vacina são: Bulhões, Jardim das Acácias, São José, Freitas Soares, Novo Horizonte, Centro e Jardim Real. A SMS pede que os responsáveis por pessoas com comorbidades não deixem de lavá-las para receber a vacina.