Porto Real iniciará a quinta remessa de kits de alimentação para alunos da rede pública na quarta-feira

Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 19:03 horas

Porto Real – A quinta remessa de kits de alimentação para alunos da rede pública municipal de ensino de Porto Real será iniciada na próxima quarta-feira (26). Ela ocorrerá de quarta até a sexta-feira (28), nas escolas e creches municipais do município, segundo afirmação do secretário de Educação, Cultura e Turismo, professor Robson Paulino durante live nas redes sociais.

O secretário afirmou que a novidade do kit é que ao invés de oferecer farinha de mandioca, oferecerá farinha de fubá a pedido das mães.

Para os alunos das creches, os kits contarão com: um quilo de açúcar, um pacote de achocolatado 400g, dois quilos de arroz, um pacote de biscoito doce e um de biscoito salgado, um quilo de feijão preto, dois litros de leite, um pacote de macarrão, uma unidade de óleo, uma polpa de tomate, um quilo de sal e um pacote de faria de mingau, além da carne e dos ovos.

Já para o Ensino Fundamental, Ensino Infantil e EJA (Educação de Jovens e Adultos), os kits terão: um quilo de açúcar, um pacote de achocolatado 400g, dois quilos de arroz, um pacote de biscoito doce e um de biscoito salgado, um quilo de feijão preto, dois litros de leite, 500g de pó de café, um pacote de feijão, uma unidade de óleo, uma polpa de tomate e um quilo de sal, além da carne e dos ovos.

– Em todos os meses, entregamos 3.308 kits alimentícios e com a adição da carne e do ovo ficamos com medo de estragar o alimento, que além de ser um crime, seria um algo impensável então pedimos a mesma quantidade para esse mês. Só que por haver a carne as pessoas estão procurando mais, o que nos deixa felizes. Houve uma procura maior e por isso faltaram alguns kits, que já pedimos e já ligamos para as famílias para que pudessem buscar nas escolas – declarou o secretário.

Escolas

Na quarta-feira (26), as entregas ocorrerão na Escola Municipal Patrícia Pineschi, Escola Municipal José Ferreira da Silva, Escola Municipal Sebastião Barbosa de Almeida e na Escola Municipal Marina Graciani Fontanezzi.

Já na quinta-feira (27), os kits poderão ser buscados nas unidades de ensino: CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes, Escola Municipal Cruz e Souza, Creche Municipal Enrico Secchi.

E na sexta-feira (28), a remessa ocorrerá na Escola Municipal Professora Eliana Provazi, Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, Creche Municipal Waldir Roberto da Conceição e Creche Municipal Professora Cacilda Verri Marassi.

Aulas

Durante a live, o secretário Robson Paulino e o prefeito de Porto Real, Ailton Marques, foram questionados sobre a possibilidade do retorno às aulas nas escolas municipais e particulares do município. Ambos responderam que não tem previsão para o retorno das aulas presenciais nas unidades de ensino de Porto Real.

– Nós não retornaremos, não tem data para retorno. Não é a questão das escolas: nós temos álcool em gel e termômetros a disposição e todo aparato, já fizemos o protocolo de retorno, só que simplesmente não dá. O principal objetivo agora é a segurança das crianças e dos funcionários. Temos a maioria dos funcionários de outras cidades e com idade mais avançada e não queremos colocá-los em risco – concluiu Robson Paulino.

– Não vamos colocar a saúde das nossas crianças em risco. Não faremos nada que será em desacordo com o Ministério da Saúde e com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com as autoridades sanitárias – disse o prefeito Ailton Marques.