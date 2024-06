Porto Real intensifica campanhas de vacinação

Porto Real – Com o objetivo de proteger a população contra diversas doenças, a prefeitura de Porto Real está intensificando as campanhas de vacinação ofertadas no município.

“Entre as campanhas recentes oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, estamos realizando a vacinação contra a dengue no Centro de Diagnóstico e Tratamento, para jovens de 10 a 14 anos. Após uma pesquisa realizada pelos órgãos de saúde, essa iniciativa se tornou crucial, pois a maioria dos casos de internação e aqueles que são graves acontecem nessa faixa etária”, disse a diretora de Vigilância Epidemiológica e Imunização, Fernanda Gama, que ainda comentou sobre outras vacinas. “A luta contra a Influenza também prossegue, com 40% da população-alvo já imunizada, sendo eles idosos, gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a 5 anos, profissionais da saúde, profissionais da educação e pessoas com comorbidades. Ainda há um caminho considerável pela frente para atingir a cobertura vacinal desejada. É importante que a população se vacine para prevenir surtos e evitar complicações sérias associadas à gripe”, prosseguiu.

De acordo com a diretora, também continua sendo uma prioridade no município a campanha de vacinação contra COVID-19.

“A pandemia trouxe desafios sem precedentes, mas graças aos esforços contínuos em campanhas de vacinação os casos diminuíram consideravelmente no nosso município. Vale ressaltar que a vacinação contra COVID acontece nas Unidades de Saúde da Família (USFs) localizadas no Centro e no São José. Manter-se informado sobre as datas e locais de vacinação é fundamental para garantir que nenhuma oportunidade de imunização seja perdida”, destacou Fernanda.