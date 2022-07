Porto Real intensifica primeira etapa da construção da creche no bairro Jardim Real

Matéria publicada em 19 de julho de 2022, 18:10 horas

Porto Real- A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) acompanhou na última sexta, 15, a demarcação de onde será a nova creche no bairro Jardim Real (Bela Vista). A obra acontece através do Governo do Estado, onde além disso, está sendo feito também, a análise do solo, agilizando assim, o início das obras da fundação.

Segundo o Secretário de obras, Sebastião da Silva, a ordem de serviço foi oficializada no dia 30 de junho e em exatamente quinze dias, a demarcação e a análise do solo iniciou, para que comece as obras de fundação. “A empresa que ganhou a licitação está seguindo os protocolos e o cronograma com uma certa urgência já que esta é uma obra muito importante para a cidade de Porto Real” , frisou o Secretário Silvinho.

O Prefeito Alexandre Serfiotis, destacou que por meio da nova unidade será possível ampliar o atendimento na Rede Pública Municipal de Educação. “Após finalizar toda etapa de fundação será iniciado o levantamento das paredes e algumas partes das estruturas, seguindo assim, até o final do cronograma, finalizando esta obra com rapidez, porém deixando bem claro, com muita responsabilidade”, explicou Serfiotis.