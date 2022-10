Porto Real lidera as ações do Programa Saúde na Escola

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 21:29 horas

Cidade é destaque no quesito e ficou entre as cinco do estado que atingiram 100% de cobertura em 2021

Porto Real – O município de Porto Real está entre as cinco cidades no estado com 100% de cobertura nas ações do Programa Saúde na Escola em 2021. As Secretarias Municipais de Saúde e Educação comemoram o resultado alcançado pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Na última segunda-feira (3), foi publicada a Portaria que habilita os municípios que cumpriram as metas do Programa, garantindo a Porto Real o recebimento do Incentivo Financeiro para a Implementação das ações no segundo ano do ciclo 2021/2022. O estado do Rio de Janeiro alcançou média de cobertura de 46,42%, superior a média nacional de 41,95%.

Segundo a enfermeira Ingrid Resende Moreira, da coordenação do Programa Saúde na Escola e Saúde da Criança e Adolescente, através da articulação, planejamento e realização em conjunto das equipes da Estratégia Saúde da Família e da Educação Básica, desenvolve 13 ações nas escolas que são monitoradas pelos sistemas de informação em saúde da Atenção Primária à Saúde.

– As ações são compostas por atividades de promoção à saúde; prevenção de agravos à saúde e seus fatores de risco – disse a coordenadora, informando que são 13 ações desenvolvidas pelo PSE, entre elas: promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; verificação e atualização da situação vacinal; promoção da segurança alimentar e nutricional, da alimentação saudável e da prevenção da obesidade infantil; direito sexual e reprodutivo e prevenção de IST/AIDS; Ações de combate ao Mosquito Aedes aegypti; e prevenção da Covid-19 nas escolas.

O prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou as equipes pelo resultado obtido e frisou que quando há união os objetivos são alcançados.

– O cuidado com a saúde das nossas crianças e adolescentes é primordial, pois o aprendizado está atrelado ao desenvolvimento saudável do ser humano como um todo, sendo o reflexo do cidadão no meio em que vive, na sociedade – concluiu Serfiotis.