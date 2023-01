Porto Real: Nova camada de asfalto começa a ser aplicada na Av. Dom Pedro II - Diário do Vale

O secretário de Obras e Serviços Públicos de Porto Real, Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, explica que a Av. receberá duas camadas de 4,5 cm de asfalto.

“Com o apoio do estado o nosso objetivo é ter uma obra duradoura e com alto padrão de qualidade. Após a conclusão da recuperação do asfalto será feita a sinalização vertical e horizontal, ampliando a segurança do local”, disse Silvinho.

Além disso, os profissionais também realizam a recuperação do solo no trecho entre a Paróquia Nossa Senhora das Dores e o Banco Bradesco. Eles explicam que o solo nessa parte da Dom Pedro está com alguns pontos comprometidos, o que gerava o afundamento. Como solução, será colocado um novo material mais resistente composto por bica corrida e o rachão.

“Nós estamos consertando o serviço realizado pela gestão anterior, que comprometeu a durabilidade da Avenida e trouxe transtornos para os moradores do local. Todo o trabalho está dentro do cronograma, para que não só a população seja beneficiada, mas também os comerciantes, turistas e trabalhadores das empresas que utilizam da via”, enfatiza o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis.