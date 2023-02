Porto Real: obra do Hospital Municipal São Francisco de Assis inicia etapa de alvenaria - Diário do Vale

Porto Real – A modernização do Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, iniciou a parte de alvenaria em um dos novos módulos do Hospital nesta semana. Segundo o secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, Silvinho, a área contará com duas áreas de acesso comum, sala de vacinação, três consultórios e cinco banheiros.

“Essa era uma área vasta e sem nenhuma construção, e que agora, trará um novo centro de atendimento aos munícipes”, destaca o secretário que ainda explicou que a antiga maternidade passou por ampliação, gerando espaço para construção de uma nova maternidade e enfermaria.

“Aqui nós temos a parte mais avançada das obras, onde esperamos iniciar a parte elétrica já na próxima semana. Também iremos implantar neste módulo um gerador de energia e um transformador, visando garantir o funcionamento mesmo com a queda de luz”, explicou Silvinho.

Já na parte frontal do Hospital, paralelo à Avenida Renato Monteiro, o projeto contará com um módulo de duas enfermarias e leitos do CTI, que já estão com a alvenaria construída e próxima etapa é a laje. Além disso, todo o projeto já está com a parte hidráulica e rede de esgoto construída.

O prefeito Alexandre Serfiotis explica que a unidade passou anos sem receber investimentos de grande porte e, através de uma parceria com o Governo de Estado, o Hospital está em obras de expansão.

“O Hospital foi uma obra realizada no governo do meu pai, Jorge Serfiotis, e é uma honra poder continuar o legado que ele deixou. Os nossos moradores ansiavam por essa ampliação e modernização, que trará mais possibilidade de atendimento e promoção da saúde”, analisou Serfiotis.