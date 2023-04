Porto Real: obras da quadra poliesportiva no Parque Mariana entram na fase final

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 17:25 horas

Porto Real – As obras da construção da quadra poliesportiva do bairro Parque Mariana, em Porto Real, entraram na fase final segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP). De acordo com o secretário de Obras, Silvinho, estão sendo realizados pequenos reparos, instalação da parte elétrica e serão colocadas telas de proteção e para-raios.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou que o objetivo de todas as obras em andamento na cidade é oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. “A quadra poliesportiva para a comunidade do Parque Mariana é uma importante obra que vai garantir um lugar para a prática de esportes e a realização de eventos comunitários, aproximando as pessoas e oferecendo a oportunidade de ações que ajudam na saúde física e mental”, afirmou o prefeito Serfiotis, também destacando obras como a construção de creches, no Village, Jardim Real e Bulhões; a revitalização da Avenida Renato Monteiro; a ampliação do Hospital; a Rodoviária Municipal; as 63 casas populares; entre outras.

O secretário de Esporte e Lazer, Valtinho, afirmou que a conclusão desta obra é muito aguardada pela comunidade do Parque Mariana. “Será uma opção de lazer e prática esportiva para as crianças, os adolescentes e os jovens, além de também poder ser utilizada pela comunidade para a realização de eventos diversos, unindo as pessoas em momentos agradáveis”, concluiu o secretário.