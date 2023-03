Porto Real: obras de 63 unidades habitacionais avançam no Freitas Soares - Diário do Vale

Porto Real: obras de 63 unidades habitacionais avançam no Freitas Soares

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 15:43 horas



Porto Real – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Porto Real (SMOSP) segue dando nas obras de construção de mais 63 unidades habitacionais, que estão localizadas no bairro Freitas Soares. De acordo com a Pasta, a próxima etapa iniciada será a de acabamento, com instalações elétricas e hidráulicas e serviços de emboço.

O Secretário de Obras e Serviços Públicos, Silvinho, destacou que a cada etapa da obra é importante, pois é cada passo que resultará num resultado de qualidade, visando oferecer segurança e conforto para as famílias que serão contempladas. O secretário também ressaltou que é fundamental que as etapas sejam realizadas com total atenção. “Os serviços vêm sendo acompanhados de perto e esta, é sem dúvida, uma obra muito aguardada pela população” – destacou Silvinho, acrescentando que a fiscalização é feita pela Companhia Estadual de Habitação, CEHAB.

O Prefeito Alexandre Serfiotis também destacou a importância da obra para a população. ‘É o sonho de ter a casa própria que está pertinho de virar realidade para 63 famílias que sairão do aluguel. “Nosso compromisso é de buscar a melhoria da qualidade de vida da nossa população” – concluiu o prefeito.