Porto Real oferece merenda escolar durante as férias - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 07:50 horas

Porto Real – Estudantes da Rede Municipal de Ensino têm acesso à merenda escolar durante as férias. A Secretaria de Educação iniciou nesta segunda-feira (9), o projeto ‘Janeiro na Escola’, com o objetivo de assegurar que todas as crianças do Ensino Fundamental II possam almoçar ao longo do recesso. São quatro polos de atendimento e programação recreativa voltada para os alunos.

– Nosso objetivo é atender a especificidade alimentar desses alunos durante o período das férias. Além disso, contaremos com o apoio de outras Secretarias para um rodízio de atividades voltado apenas para os alunos do Ensino Fundamental – destaca o prefeito Alexandre Serfiotis.

De acordo com a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, as atividades seguem até o dia 31 janeiro e os pais ainda podem inscrever os estudantes.

– A merenda escolar é uma importante refeição oferecida nas unidades de ensino e que auxilia no desenvolvimento de diversas crianças e adolescentes. Queremos que todos tenham acesso, para isso, basta o responsável inscrever o estudante em um dos polos onde acontece o projeto – disse a secretária.

O ‘Janeiro na Escola’ é dividido em dois horários e três faixas etárias, sendo: das 11h às 12h, com alunos de 0 a 3 anos, que deverão estar acompanhados de um responsável, e estudantes de 4 a 5 anos, que não precisam estar acompanhados dos pais. Das 13h às 14h é a vez dos alunos do Ensino Fundamental II. Os atendimentos acontecem em quatro polos:

– Bulhões: Sebastião Barbosa (Maternal, Pré-Escola e Ensino Fundamental I e II);

– Centro: Creche Cacilda (Maternal e Pré-Escola) e Eliana Provazi (Ensino Fundamental I e II);

– Jardim das Acácias: Enrico Secchi (Maternal e Pré-Escola) e Cruz e Souza (Ensino Fundamental I e II);

– Freitas Soares/Fátima: Patrícia Pineschi (Maternal e Pré-Escola) e CIEP (Ensino Fundamental I e II).