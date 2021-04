Porto Real oferece vagas de emprego para cinco cargos

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 14:10 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, através do Sistema Nacional de Empregos (SINE), está disponibilizando vagas de emprego para cinco cargos. As oportunidades são para: Promotora de Vendas, Auxiliar de Logística, Lavador de Peças, Conservador Ferroviário, e Vendedor(a) com experiência em ferro e aço.

O envio de currículos pode ser feito de forma pessoal na sede da Secretaria, na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, ou através do e-mail: sectrabalhoerendapmpr@gmail.com. No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.