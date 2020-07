Porto Real possui dez pacientes internados com Covid-19 e passa dos 200 casos confirmados da doença

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 19:08 horas

Porto Real – O município possui dez pacientes internados com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e um paciente com suspeita da doença, de acordo com o prefeito Ailton Marques, que realizou uma live em suas redes sociais, na noite de terça-feira (28), sendo que oito estão no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. O prefeito destacou que alguns pacientes estão no CTI e que hoje foram utilizadas de três ambulâncias para socorrer moradores.

– Tivemos mais 19 casos confirmados em 24 horas. Foi a maior quantidade em um único dia desde o começo da quarentena, desde o dia 16 de março. Tivemos que usar de três ambulâncias para deslocar paciente em casa nos bairros Parque Mariana, Bulhões e Jardim Real. Teve paciente que estava com 41ºC de febre. Para você ver a gravidade da situação e tem gente achando que é brincadeira. Tem pessoas mais novas testando positivo, tem pessoas idosas morrendo. Nós já temos oito óbitos e a gente precisa parar com isso. A Covid-19 está matando e precisamos da ajuda da população – destacou o prefeito Ailton Marques.

Porto Real possui 207 casos confirmados de Covid-19, sendo que 98 já estão recuperados, dez internados, 91 em isolamento domiciliar e oito óbitos causados pela doença. Dos 140 casos suspeitos, 139 estão em isolamento domiciliar e um internado. Já foram descartados 483 casos, sendo que 350 testaram negativo para a doença e 133 foram descartados por síndromes gripais.

– Espero que esses moradores estejam em isolamento domiciliar mesmo porque estamos fiscalizando, mas cada um tem que fazer sua parte e essa é a recomendação do Ministério da Saúde – comentou Ailton Marques.

Porto Real recebeu dois mil testes rápidos, que foram adquiridos pela prefeitura, nesta terça-feira (28), segundo o prefeito em live.

Estatística

Durante a live, o prefeito Ailton Marques e o secretário de Saúde Luiz Fernando Curty Jardim, comentaram sobre as estatísticas de casos no município, que segundo o Ministério Público, Porto Real deveria contabilizar 300 contaminados por coronavírus e registrar oito mortes pela Covid-19 em toda a pandemia.

– Já temos oito óbitos em uma cidade de 20 mil habitantes. Esse era o máximo que poderíamos atingir. Quando começou a pandemia já tínhamos um número do que já ia acontecer em Porto Real, que eram 300 pessoas contaminadas e oito óbitos. Olha só, já atingimos o que era pra ser atingido no final da pandemia. A pandemia está na metade ou ninguém sabe onde que ela está e já morreram oito de um total de 300 que seriam contaminados pelas estatísticas do Ministério da Saúde – declarou o prefeito de Porto Real.

Fiscalização

Durante o final de semana, a prefeitura de Porto Real junto com o Ministério Público, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária fiscalizaram 18 estabelecimentos comerciais que poderiam estar causando aglomerações no município. De acordo com Ailton Marques, quatro não apresentaram irregularidades, dez estavam fechados no momento da chegada da fiscalização e quatro foram interditados por gerarem aglomeração de pessoas.

Reunião

Ailton Marques afirmou durante a live que realizará uma reunião ainda nesta terça-feira (28), por volta das 19h30 com os prefeitos de Itatiaia , Eduardo Guedes, de Quatis, Bruno de Souza, e Resende, Diogo Balieiro Diniz, sobre a possibilidade de fechamento das quatro cidades para conter o avanço do novo coronavírus.

– Pode acontecer o fechamento total de Porto Real, mas não farei o fechamento sozinho. Se fechar, vamos fechar as quatro cidades (Porto Real, Quatis, Resende e Itatiaia). Não falo por Resende, mas falo por Itatiaia , Quatis e Porto Real porque já conversamos sobre isso. A gente acha que fechar só uma cidade não adianta porque se fecha Porto Real, o cidadão vai para Resende e trás o vírus para cá. Se fecha Quatis, o cidadão vem para Porto Real e leva o vírus para lá. Se fecha Itatiaia, o morador vai para Resende e leva o vírus para Itatiaia. Se fechar, tem que fechar as quatro de uma vez só – disse o prefeito.

Kit alimentar

Durante a live o secretário de Educação, Cultura e Turismo (Smect), Robson Paulino da Silva, comentou sobre a quarta entrega de kit alimentação para famílias dos alunos da rede municipal de Porto Real. Ela acontecerá na próxima quinta-feira (30). A novidade é que o kit alimentar contará com um quilo de filé de frango e 12 ovos.

O kit será para alunos de creches, do ensino Fundamental, e para o EJA (Educação de Jovens e Adultos) e conta com: um quilo de açúcar, um pacote de achocolatado, dois quilos de arroz, um pacote de biscoito doce, um pacote de biscoito salgado, um quilo de farinha de mandioca, um quilo de feijão preto, dois litros de leite, um pacote de macarrão, uma unidade de óleo, uma polpa de feijão, um quilo de sal, um pacote de farinha de mingau (exceto para EJA e Fundamental), filé de frango e 12 ovos.

– Com os casos crescendo dessa forma não pensamos em retomar as aulas presenciais em Porto Real, mas conversamos com os pais e realizamos reuniões com a equipe técnica e com os professores de português da rede. Nosso ano não está perdido, ainda conseguimos salvar, mas ainda temos diversas maneiras de recuperar no próximo ano. Os pais podem ficar tranquilos sobre isso. O importante agora é a segurança das nossas crianças. O aprendizado a gente garante depois – destacou o secretário Robson Paulino.