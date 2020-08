Porto Real possui sete pacientes internados com Covid-19 e 253 casos confirmados

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 18:27 horas

Porto Real – O município possui sete pacientes internados com Covid-19, a informação foi anunciada pelo prefeito Ailton Marques, na live desta terça-feira (04). Ao todo são 253 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 127 já estão recuperados, 109 estão em isolamento domiciliar, além de dez óbitos causados pela Covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico apresentado pelo prefeito Ailton Marques em live, os bairros com maior número de casos confirmados de Covid-19 são: Freitas Soares (71), Jardim das Acácias (36), Novo Horizonte (27), São José (19) e Centro

(16).

Ao todo são 164 casos suspeitos, sendo que seis estão internados e 158 estão em isolamento domiciliar. Porto Real já teve 564 casos descartados, 431 que testaram negativo pelos testes rápidos e 133 por síndromes gripais.

O diretor técnico do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, Flávio Barradas, pediu para a população que continue respeitando o distanciamento social.

– Continuamos pedindo para que as pessoas se mantenham em casa, só saiam para o que precisar e evitem as aglomerações. Temos visto números menores de pessoas nas ruas, mas temos relatos de pessoas se aglomerando dentro das casas com festinhas e churrascos e isso não pode. Não adianta não aglomerar na rua se for aglomerar em casa – destacou o diretor técnico.

O prefeito Ailton Marques reafirmou a necessidade da população de evitar aglomerações dentro e fora de casa.

– Temos que fazer nosso dever de casa, nada de aglomeração. A gente insiste para que todos façam o isolamento domiciliar. Nada de bagunça, de churrasquinho ou daquelas festas domiciliares que também são problemáticas. Isso é perigoso e isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Aqui em Porto Real, perdemos vidas de pessoas que não estavam saindo de casa. Alguém pegou vírus na rua e levou para dentro de casa – concluiu o prefeito.