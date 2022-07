Porto Real promove capacitação dos profissionais da Rede Pública Municipal durante recesso escolar

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 18:26 horas

Porto Real- O Horto Municipal, sediou nesta quarta, 20 de julho, um curso de primeiros socorros voltado aos profissionais da Rede Escolar Pública Municipal de Porto Real, e segundo a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), a ação foi realizada através da Lei nº 13.722. “A lei torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros, destinada para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil”, explica a Secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira.

A primeira capacitação ocorreu no início deste ano, no CIEP 487 para os auxiliares e monitores de creche e foi ministrado pela equipe do SAMU.

O curso foi ministrado pelo Instrutor Saulo Nunes Junior, Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que abordou o tema: Orientações essenciais para atendimento inicial a urgências e emergências com crianças e adolescentes em ambiente escolar/creche. Na oportunidade os profissionais tomaram conhecimento sobre os principais acidentes no ambiente escolar e seu entorno, suporte Básico de vida em adultos/crianças, acidentes com animais peçonhentos, queimadura, afogamento, choque elétrico e intoxicações.

O Prefeito Serfiotis destaca que essa é a segunda capacitação em primeiro socorros do ano, onde além de promover a atualização de currículo e crescimento pessoal dos profissionais, também é essencial para garantir a segurança da comunidade escolar. “Os primeiros socorros podem salvar uma vida, pois são intervenções imediatas e provisórias que auxiliam a manter as funções vitais de um indivíduo vítima de um acidente. Esse conhecimento, aliado ao acionamento dos serviços de emergência, são primordiais até que o mesmo receba a assistência especializada”, destaca Serfiotis.

Estiveram presentes no treinamento todos os funcionários de apoio: Auxiliar de Serviços Gerais, disciplinarias, porteiros, secretários escolares, mediadores, auxiliares de Educação Infantil e monitores de creche.