Porto Real promove o Dia D da Educação Especial Inclusiva - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 08:36 horas



Porto Real – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) promoveu nesta segunda (06), o Dia D da Educação Especial Inclusiva, com o objetivo de promover um encontro entre os docentes e demais profissionais da educação para apresentar as informações sobre os alunos com deficiência de cada escola e dar orientações gerais sobre os procedimentos de adaptação curricular e o atendimento realizado em Sala de Recursos.

Através dos profissionais responsáveis pelo setor de Atendimento da Educacional Especializado (AEE), o encontro abordou as principais orientações contidas no Manual Prático de Orientações e Diretrizes Pedagógicas da Educação Especial, ganhando destaque para as modalidades de currículo existentes na rede conforme a necessidade de cada criança. O Manual ainda tem o formulário de registro de adaptação curricular bem como do relatório avaliativo, as atribuições do mediador no processo de inclusão e o papel do professor do AEE (Atendimento Educacional Especializado) em cada unidade.

A subsecretária de Educação, Giovana Oliveira, destaca ainda que os profissionais tiveram acesso ao Relatório de Observação Inicial, elaborado pelo professor especializado, que contém informações básicas e essenciais para o início do ano letivo, orientando os professores sobre as principais necessidades de cada aluno e cópia Relatórios Avaliativos (Ensino Regular, AEE e Mediação Escolar) do ano letivo anterior, oportunizando assim a continuidade das ações Pedagógicas voltadas para os alunos com deficiência.

Já o prefeito Alexandre Serfiotis analisa que “considerando o retorno às aulas presenciais no dia 07 de fevereiro, o Departamento Pedagógico entendeu essa ação como prioritária para o avanço da qualidade de ensino ofertada aos alunos com deficiência da rede. Esse movimento é importante para que todos os professores conheçam ainda mais seus alunos e suas principais necessidades”, destacou Serfiotis.