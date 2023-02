Porto Real, Quatis e Barra Mansa já registram alagamentos causados pela chuva; veja vídeos - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2023, 22:09 horas

Sul Fluminense – A intensa chuva que atinge o Sul Fluminense desde o início da noite desta terça-feira (21) já causou alagamentos em Porto Real, Quatis e Barra Mansa. O volume do Rio Paraíba do Sul segue aumentando e órgãos de segurança de outras cidades também estão em estado de alerta, como é o caso de Barra do Piraí.

Há registros de alagamentos em ruas do bairro Vista Alegre, Vila Maria, Ano Bom, Vila Delgado e distrito de Floriano, em Barra Mansa. Alguns moradores já estão ilhados sem conseguir deixar suas casas devido ao grande volume de água nas vias. Houve chuvas em Bananal-SP, o que também acendeu o alerta das equipes da Defesa Civil de Barra Mansa. Todos os funcionários do órgão foram convocados para ficar de prontidão para atuar.

Moradores do Centro, Rialto, Colônia Santo Antônio, Santa Maria 2 e Bocaininha devem ficar em alerta. Os condomínios Village Primavera, Cinco, Novo Horizonte, Canaã, Morada do Sol, entre outros, também podem ser atingidos pela cheia.

Ainda em Barra Mansa, houve deslizamento de terra com queda de barreira na estrada que liga a Colônia Santo Antônio ao distrito de Rialto, e Água Cumprida à Santa Rita de Cássia. A interdição neste último trecho é total. A Defesa Civil está no local. De acordo com o coordenador do órgão, João Vitor Ramos, há uma previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) de que chova 60 mm entre a noite desta terça e a madrugada de quarta-feira (22) na cidade.

Já a Defesa Civil de Barra do Piraí informou a vazão do Rio Paraíba do Sul segue em elevação e os moradores ribeirinhos devem ficar atentos. A recomendação é que eles deixam as áreas mais baixas e procurem um local seguro de abrigo.

Comportas abertas na represa do Funil

Como o volume do Rio Paraíba do Sul aumentou nas últimas horas e havia previsão de mais chuvas em São Paulo, foi preciso abrir as comportas da represa do Funil, em Itatiaia, por volta das 16h. O reservatório abastece o Sul Fluminense e também atende a região Metropolitana do Rio.