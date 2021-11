Porto Real reabre Horto Municipal

Matéria publicada em 4 de novembro de 2021, 09:17 horas

Porto Real – Moradores da cidade passaram a contar com mais um espaço de lazer: o Horto Municipal foi reaberto após obras de melhorias realizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O espaço funciona de terça a domingo, das 7h às 22h.

“Com o advento da pandemia o Horto se manteve fechado, porém para o melhor acesso da população, foi necessário realizar diversas melhorias internas e externas. Este é um grande espaço público, sendo importante para a realização de eventos, e claro, o lazer dos munícipes e turistas”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Entre as melhorias no local estão a revitalização da área infantil, incluindo a implantação de brinquedos com acessibilidade; pintura geral de bancos, meios fios, auditório e quiosques; manutenção dos banheiros; instalação de 29 lixeiras; a manutenção da fonte e revitalização das duas pontes do chafariz.

Além disso, foi realizada a troca de 22 lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, e a instalação de novas 11 luminárias de LED. “O Horto recebe um grande número de pessoas para caminhadas e outras atividades de lazer. Nosso objetivo, além de assegurar uma economia, é proporcionar uma maior segurança aos usuários enquanto estiverem no espaço”, explicou o diretor de Cultura Marcello Stocco.