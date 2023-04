Porto Real realiza atividades em alusão ao Dia de Combate ao Bullying - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 16:38 horas

Porto Real – A data de 7 de abril é destinada ao Dia Mundial de Combate ao Bullying e em alusão a data, a direção da Escola Municipal Eliana Provazi, localizada no Village, elaborou uma série de atividades. Segundo a Diretora Rhuana Helena, nesta terça-feira (4), foi realizada uma palestra com profissionais de psicologia e as atividades seguem no decorrer da semana, com capacitação dos professores e profissionais de apoio.

Ela informou que os alunos participaram da produção de um vídeo para divulgação e agradeceu a parceria com o Conselho Tutelar e com a Secretaria de Assistência Social, que através do CREAS, participa da atividade de roda de conversa com os estudantes sobre o tema. Rhuana ainda informou, que o CREAS forneceu o material para o Conselho Tutelar e que a psicóloga escolar Tatiana Ribas participa da formação dos profissionais de apoio e a psicóloga Maiara Arantes é a responsável pela roda de conversa.

“Temos que combater o Bullying, pois é o causador de vários problemas psicológicos e causa sofrimento à vítima, que pode inclusive se tornar antissocial e agressiva. Diga não ao Bullying”, disse a diretora. Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, atividades relacionadas ao tema serão realizadas durante a semana em todas as escolas municipais.