Porto Real realiza audiência online sobre plano de gerenciamento de resíduos sólidos

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 10:27 horas

Porto Real- A Prefeitura de Porto Real realizará nesta quinta, 17, uma Audiência Pública referente ao Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS).

Devido aos protocolos de prevenção a Covid-19, o evento acontecerá de forma remota, às 19h, através do link https://felcofaleiros.wixsite.com/pmgirsportoreal. No link também constam as instruções gerais de cadastro e utilização da plataforma.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o PMGIRS tem o objetivo de promover uma cultura sustentável, aumentando a reciclagem, reutilização e os fins adequados dos detritos. “Nosso objetivo é conscientizar a população da problemática dos resíduos sólidos no município. Vale ressaltar que a responsabilidade deste processo é atribuída desde o governo, até aos fabricantes, comerciantes e consumidores”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Luiz Tavares.

Além disso, até a quarta 16, é possível enviar perguntas, manifestações ou sugestões sobre os documentos que serão apresentados. Para isso o interessado deve preencher formulário que também está disponível no link mencionado a cima.

“No evento serão apresentados os diagnósticos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Também explicaremos os dados da situação dos resíduos sólidos gerados como: origem, volume, características, formas de destinação e disposição final adotada”, concluiu o secretário.

O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos está disposto na Lei Federal nº 12.305/2010, são observadas as Leis nos. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000. Já as normas do PMGIRS são estabelecidas pelos seguintes órgãos: Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama); do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).