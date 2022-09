Porto Real realiza evento em comemoração ao Dia da Árvore

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 08:14 horas

Porto Real – Em alusão ao Dia da Árvore, comemorado na última quarta-feira, 21 de setembro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em parceria com a Secretaria de Saúde (SMS) realizou um seminário no Horto Municipal sobre o tema “Árvore e ervas medicinais, trocas de experiência e sementes”.

O evento foi voltado para os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, e também contou com a presença do vereador Juan Pablo, da subsecretária de Saúde, Ana Carla Teixeira, e de representantes do COMDEMA.