Porto Real realiza identificação de animais para adoção por Microchipagem

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 16:13 horas

Porto Real- O “microchip” é um procedimento seguro, indolor e importante para identificação dos animais de estimação (cães e gatos). Em Porto Real, o serviço é realizado pelo Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC), que faz a chipagem de todos os animais que são recolhidos da rua.

Segundo a coordenação de Vigilância Sanitária do município, isso facilita o processo de adoção responsável, pois assim, o animal é entregue ao tutor já com a identificação. “O chip, que é do tamanho de um grão de arroz, é colocado debaixo da pele do animal. Esse processo é bem simples e traz mais segurança para os pets e maior controle para seus tutores”, destaca o prefeito Alexandre Serfiotis.

A coordenadora da Vigilância, Cássia Pitasse, ainda explica que o tutor pode fazer o cadastro do número em sites nacionais e caso o animal fique perdido, veterinários, órgãos do governo ou ONGs podem facilmente identificar através do leitor o código e encontrar tutor. “No chip há um número exclusivo, inalterável e intransferível, servindo como um CPF para o animal e a leitura do chip é realizada através de um leitor específico, normalmente encontrado em clínicas veterinárias”, concluiu Cássia.