Porto Real realiza neste sábado a 4ª Edição da Feira de Adoção Animal

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 16:59 horas

Porto Real- A Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária e do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais, CIRAC – Porto Real, convida a todos para participarem da 4ª Edição da Feira de Adoção Animal, que vai acontecer no próximo sábado, 30, no Horto Municipal de Porto Real.

O evento visa a adoção responsável no Município, onde a população encontrará lindos filhotes de cães e gatos.