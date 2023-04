Porto Real realiza o Projeto Leitor nas escolas da rede municipal - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 18:14 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo realizou, no mês de março, a abertura do Projeto Leitor 2023. O objetivo desta ação é incentivar a leitura de maneira lúdica, proporcionando interação entre as crianças e o mundo da literatura.

A subsecretária de Educação, Giovana Oliveira, destacou que o Projeto Leitor visa desenvolver práticas literárias, trabalhando também, a depender do segmento, com empréstimos de livros e gibis para proporcionar a leitura deleite. “A Secretaria, por meio deste projeto, ainda investiu na compra de livros especializados para as creches, cuja idade requer material diferenciado de leitura”.

Segundo a SMECT, os estudantes podem ter acesso a diversas historinhas contando com o apoio das TVs Smart disponibilizadas nas salas de leitura das escolas.