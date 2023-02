Porto Real realiza obras de revitalização nos trechos de acesso ao Tecnopolo - Diário do Vale

Porto Real – A Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) de Porto Real, está realizando a revitalização asfáltica da Avenida Renato Monteiro. O Tecnopolo é uma importante área de Porto Real, pois reúne diversas empresas responsáveis por movimentar a economia no município e na Região do Médio Paraíba.

Segundo a SMOSP, os locais que passam pela revitalização estão sinalizados e o fluxo de veículos está orientado para mão única. “Além de veículos de grande porte, a região recebe carros de passeio e faz a ligação do Centro do Município à Rodovia Presidente Dutra. Por isso, além da troca do composto asfáltico, também estamos realizando a troca do solo para evitar afundamentos”, esclarece o secretário Antônio Sebastião da Silva.

Outro ponto trecho que passa pela revitalização é próximo a Mina Dom Pedro II, importante ponto turístico do município. O prefeito Alexandre Serfiotis destaca que: “mesmo com as fortes chuvas, a obra segue em ritmo acelerado, para que os serviços sejam concluídos o mais breve possível. Estamos empenhados em preservar a segurança de todos e disponibilizar meios para o crescimento econômico e social do município”, finaliza.