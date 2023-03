Porto Real realiza manutenção de tubulação nos bairros Jardim das Acácias e Centro - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 17:16 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) realizou, nesta sexta-feira (17), o reparo de um vazamento de água na Rua 22, no bairro Jardim das Acácias, e realizou um serviço de prevenção na rede de água, na Rua Fernando Bernardelli, no Centro. Segundo informações da SMOSP, o motivo do problema foi identificado com o auxílio de uma retroescavadeira.

“Estamos sempre atentos para casos emergenciais, pois serviços de água e esgoto são essenciais no dia a dia da população e quando acontecem imprevistos precisam ser sanados com urgência para evitar mais transtornos. As equipes estão sempre a disposição, caso a população identifique alguma irregularidade, basta entrar em contato com o telefone (24) 3353-1211”, destacou Silvinho, Secretário de Obras.