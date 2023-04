Porto Real realiza terceira etapa da Pré-Conferência de Assistência Social - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 17:42 horas

Porto Real – A terceira etapa da Pré-Conferência Municipal de Assistência Social aconteceu na manhã desta terça-feira (4), no auditório do CIEP 487, localizado no bairro Freitas Soares. Realizada através do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), a terceira etapa da pré-conferência abordou os seguintes eixos:

– Eixo 4 – Serviços, Programas e Projetos: Universalização do acesso e integração da oferta dos serviços e direitos no SUAS;

– Eixo 5 – Benefício e transferência de renda: A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

A terceira etapa da Pré-Conferência foi realizada com a presença dos trabalhadores da assistência social, membros do conselho municipal de assistência social, conselho da criança e do adolescente, representantes de partidos políticos, moradores e usuários da política. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social acontecerá no dia 18 de abril, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), situada na Rua Fernando Bernardelli nº 490, bairro Centro, Porto Real/RJ, das 9h às 16h30min.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, será oferecido transporte para o dia da conferência, com o ônibus que sairá do bairro Fátima em direção à sede da SMASDHH, que visa fortalecer a adesão da participação, sobretudo, dos usuários da política de assistência social.