Porto Real recebe cinco respiradores portáteis e cinco para CTI

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 19:10 horas

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, afirmou durante live nas redes sociais, nesta terça-feira (18), que o município conta com mais dez respiradores, sendo cinco respiradores portáteis e cinto para CTI (Centro de Terapia Intensiva). De acordo com Ailton, os equipamentos chegaram na segunda-feira (17), com a colaboração do deputado federal, Vinicius Laterça, e do Ministério Público que mandaram os equipamentos para o município no combate a Covid-19.

– Temos novidade. Chegaram alguns equipamentos que vão auxiliar na nossa luta contra o coronavírus. Entramos em contato hoje com o Deputado Federal Vinicius Laterça que mandou os respiradores para gente. Recebemos cinco respiradores portáteis e cinco respiradores para o CTI. Veio no momento certo, veio no momento oportuno. E desde já agradeço ao deputado, que tem sido um parceiro para Porto Real – afirmou o prefeito em live.

O deputado federal do Rio de Janeiro, Vinicius Laterça, participou da live através de uma ligação por telefone, onde conversou com o prefeito Ailton Marques.

– Quero cumprimentá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo no município de Porto Real, especialmente no combate a pandemia. Pude estar atendendo a sua necessidade junto ao Ministério da Saúde de disponibilizar dos dez respiradores, cinco para UTI e cinco para transporte. Tomara que ninguém precise ser entubado. A questão dos respiradores é como ter um seguro de automóvel: ninguém quer usar, mas tem que ter em casos necessários – afirmou.

Casos

Os casos de Covid-19 foram atualizados nesta terça-feira (18), durante a live. Porto Real tem 334 casos confirmados do novo coronavírus, com 238 recuperados da doença e quatro internados, além de 79 em isolamento domiciliar e 12 óbitos causados pela Covid-19.

Ao todo são 166 casos suspeitos, sendo dois internados e 164 em isolamento domiciliar. Ailton comentou que o município já realizou 1.161 testes rápidos em moradores de Porto Real, sendo que 333 testaram positivo para coronavírus e 828 testaram negativo.

Testagens

O secretário de Saúde, Luis Fernando Curty Jardim, comentou que todos os moradores com síndrome gripal e sintomas de Covid-19 estão sendo testados em Porto Real.

– A testagem está sendo feita em todos os cidadãos de Porto Real, não está ficando nenhum de fora. O morador que é acolhido faz a análise pelo profissional da saúde, que aplica o teste rápido tanto no Centro de Triagem quanto nas unidades de saúde. Todo o cidadão com síndrome gripal, compatível com Covid, é feito teste para ter a confirmação ou não da doença – comentou o secretário de Saúde.

– Por isso nosso cuidado com a melhor idade, acima dos 60 anos. Eles são mais vulneráveis e mais sucessíveis aos sintomas do coronavírus. Dos 12 óbitos no nosso município, nove são de moradores acima dos 60 anos. Por isso a nossa preocupação com você que é idoso – complementou o prefeito Ailton Marques.

Durante a live, o prefeito e o secretário de Saúde explicaram sobre as testagens que ocorrem no município. No Centro de Triagem Covid-19 já realizou 247 consultas.

– Só no primeiro dia foram 44 consultas e no decorrer dos outros dias foram oscilando, uns dias tiveram mais atendimentos, outros menos. Separamos os suspeitos de Covid do Pronto Socorro para não haver contaminação, o contágio e o contato e até o momento está funcionando bem. Temos a consciência tranquila de que ninguém está deixando de ser atendido ou bem tratado – destacou o prefeito.

Ailton revelou que 5.54% da população de Porto Real já realizou testagens para o novo coronavírus, e segundo ele.

– Ou seja, muita gente que já foi testada. Por exemplo: no mês de julho, no Brasil todo, eram utilizados 1.3 testes por pessoa. Aqui em Porto Real, são utilizados 3.1 testes para cada cidadão, ou seja, a gente testa três vezes mais do que a média nacional – comentou.

O secretário de Saúde, Luis Fernando Curty Jardim, detalhou alguns fatores que contribuem para que Porto Real faça várias testagens na população.

– Todos os casos sintomáticos são testados, então o morador não fica sem o teste. É diferente de alguns outros municípios que não conseguem disponibilizar nem fazer esse tipo de controle. Com ajuda dos profissionais de saúde e da população a gente consegue fazer esse trabalho melhor. Isso significa que a gente consegue identificar, catalogar, fazer o teste no indivíduo, e no outro momento ver que ele já foi testado e não há necessidade de testar novamente. Com isso, você consegue fazer o número de testes compatível com número de pessoas para não ficar testando três ou quatro vezes em uma pessoa só, e você consegue fazer um diagnóstico mais preciso em relação a Covid-19 – explicou.