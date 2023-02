Porto Real recebe comitiva do INEA para implantar serviços de dragagem - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 16:01 horas



Porto Real – O Município de Porto Real recebeu nesta sexta-feira (24), dois representantes do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), para uma avaliação na estação de captação de água do Rio Paraíba, que faz o abastecimento da ETA do bairro Freitas Soares e em afluentes nas proximidades. O objetivo foi analisar o local para a implantação de um serviço de dragagem, visando facilitar a captação de água na estação e melhorar as condições dos afluentes.

“A draga é um tipo especial de embarcação e, através da dragagem, queremos fazer a limpeza das margens do rio para melhor captação das águas”, explica o secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, que explicou mais sobre a ação. “Com a alta do rio nos períodos chuvosos, é formado um banco de areia próximo à estação. Nosso objetivo é que, através da dragagem, possamos remover esse material e contribuir para ampliar o abastecimento”, finaliza Mauro.

A visita da equipe do INEA, que também ocorreu em outros locais que vem acumulando água das chuvas, como o Ribeirão da Divisa, no bairro Fátima e em uma nascente no bairro São José, só foi possível através de uma reunião entre o prefeito Alexandre Serfiotis e o Deputado Estadual, Jari Oliveira, na última quinta (23).

“Com a liberação da dragagem, o abastecimento terá uma melhora significativa e possibilitará o trabalho em qualquer período do ano. Quero agradecer ao nosso amigo Deputado Jari, que com muito compromisso e agilidade, deu atenção a esse empecilho que gera muitos problemas aos nossos moradores”, destaca o Prefeito Serfiotis.