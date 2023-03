Porto Real recebe novo trator agrícola - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de março de 2023, 17:43 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real, (SMDR), anunciou nesta segunda-feira (13) a chegada de um trator agrícola que será utilizado para prestar apoio aos produtores rurais.

Segundo o Secretário de Agricultura, Andrinho, o trator chegou no último dia 10 e toda a equipe da Agricultura comemorou a aquisição do veículo. “É a administração pública preocupada em manter a vocação agrícola natural da nossa cidade, quem ganha são nossos agricultores que trabalham com amor à terra”, comentou Andrinho.

O Prefeito Alexandre Serfiotis estav presente na chegada desta máquina agrícola e frisou que os produtores rurais já vem recebendo apoio da Secretaria. “Porto Real é grande produtor de feijão, milho e de outros alimentos como o inhame, por exemplo, seguimos firmes no apoio aos agricultores que já são parte da história do município”, concluiu o Prefeito Serfiotis.