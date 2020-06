Porto Real recebe respirador da Secretaria de Estado de Saúde

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 15:04 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real recebeu nesta semana um ventilador mecânico pulmonar da SES-RJ (Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro), ele auxiliará no tratamento aos pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, internados em estado grave.

O prefeito Ailton Marques comentou sobre a importância do novo reforço para combater o novo coronavírus no município.

– Estamos buscando todos os recursos necessários para este momento de pandemia. Toda ajuda é bem-vinda na situação atual. O objetivo é fortalecer a linha de frente do combate ao coronavírus, assegurando à população um atendimento qualificado – destacou.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, explicou que o equipamento reforçará o atendimento na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis.

– Atualmente conta com dois leitos específicos para o tratamento da Covid-19, com todo o isolamento e medidas sanitárias necessárias. Com esse aparelho o Hospital Municipal tem a disponibilidade de mais equipamento para aprimorar o atendimento da unidade na luta contra a Covid-19. O respirador é essencial para esse trabalho – concluiu.