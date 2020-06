Porto Real reforça estoque de materiais de proteção para unidades de saúde

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 16:59 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real segue reforçando o estoque de EPIs (equipamentos de proteção individual) dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Nos últimos dois meses foram adquiridos equipamentos como máscaras cirúrgicas; máscaras tipo N95; luvas de procedimento; mil toucas hospitalares;aventais e álcool em gel, entre outros.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, explicou como acontecem os procedimentos relacionados ao uso dos EPIs.

– Todos os itens são distribuídos de acordo com a demanda, englobando as Unidades de Saúde da Família, Atenção Especializada e Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. Além dos materiais adquiridos, recebemos diversas doações, pelas quais temos extrema gratidão aos doadores. Conforme o protocolo estabelecido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sob a responsabilidade da enfermeira Márcia Sebold, os profissionais recebem os materiais e assinam um termo de responsabilidade, que também serve para o controle responsável desses equipamentos – disse o secretário.

Os profissionais de saúde receberam capacitação sobre o uso dos equipamentos para trabalhar com segurança como: quando usar e qual EPI é necessário; e como vestir, usar e retirar adequadamente o EPI de maneira a evitar a autocontaminação; como e quando descartar ou desinfetar (óculos de proteção e protetores faciais) e armazenar adequadamente os EPI após o uso; e as limitações do EPI.

– Também foram instituídos protocolos de manejo em tempos de pandemia pela COVID 19, incluindo a utilização de EPIs para garantir efetividade do entendimento pelos profissionais – esclareceu Luiz Fernando Curty Jardim.

O secretário também contou sobre a rotina de uso do EPIs no hospital.

– Em relação ao Hospital Municipal, tivemos um aumento considerável do uso de equipamentos de proteção individual. Vale ressaltar que o aumento é ainda maior, sobretudo, quando há paciente em isolamento por Covid-19. Por isso incentivamos para que seja feito o uso racional e responsável de todos os equipamentos, assegurando a saúde do profissional e dos usuários dos serviços – concluiu.